Os sinais de tensão entre a Rainha Emérita e Letizia são gritantes, mas ela também não teve uma vida fácil com a mãe de Juan Carlos.

Apenas há menos de três anos, a Rainha Emérita de Espanha e a Rainha Letizia admitiram o que todos os súbditos já tinham percebido há muito: eram "de pólos opostos". Mais exactamente, Sofia disse: "Somos completamente opostas." Para acrescentar de imediato: "Mas os pólos opostos atraem-se...". Letizia reforçou: "Somos duas Espanhas completamente distintas." E depois juntou o toque de gentileza: "Duas formas diferentes de fazer bem as coisas."



O episódio de Domingo de Páscoa, em que Letizia terá tentado impedir que a sogra fosse fotografada em público com as suas filhas, à saída da missa na Catedral de Palma de Maiorca, transformou-se num caso nacional, num embaraço real - e sugere que os pólos estão ainda mais opostos, ainda que no passado fim-de-semana as duas tenham surgidos juntas e bem-dispostas. O facto é que a coroa espanhola tem um historial de pequenos e grandes choques entre sogras e noras - e Sofia é até um bom exemplo disso.

Pilar Eyre, jornalista espanhola autora de quase duas dezenas de livros, muitos deles sobre a família real e também sobre o regime de Franco, publicou em 2010 María la Brava, uma biografia de María de las Mercedes de Borbón, a mãe do Rei Emérito Juan Carlos, na qual abundavam as histórias de conflitos com a nora. A decisão política do ditador Francisco Franco, que lhe negou o título de Rainha, não há-de ter facilitado as coisas (só na morte, no ano 2000, com quase 90 anos, teve finalmente honras de Rainha).



María de las Mercedes casou em 1935 com Juan de Borbón, conde de Barcelona, que era o sucessor dos direitos do pai, o Rei Alfonso XIII, e como tal pretendente ao trono. Mas o ditador só havia de reconhecer esse direito ao filho Juan Carlos em 1969, quando a família vivia exilada no Estoril, na Villa Giralda.



Em 1956, Juan Carlos, com 18 anos, disparou acidentalmente uma arma, ao limpá-la, causando a morte do irmão mais novo, Alfonso. A acreditar na biografia de Pilar Eyre, dona María passou a beber em excesso e a viver numa depressão permanente. Quando Sofia da Grécia conheceu a sogra, no início dos anos 60, a família Borbón estava ainda mergulhada nessa atmosfera e a casa no Estoril era um lugar triste.



Em 1962, quanto Sofia e Juan Carlos casaram na Grécia, "um esquecimento" da família real grega foi entendido como "uma desconsideração" por dona María - e isso não ajudou nada as relações entre as duas mulheres. O facto é que a Rainha Frederica, sobre quem recaíram todos os preparativos, não tratou das viagens para Atenas da família do futuro genro, obrigando María de las Mercedes a encarregar-se de tudo e a viajar num avião comercial. Além disso, durante o casamento terá sido quase ignorada por Frederica e pelo pai de Sofia, o Rei Paulo.



"Máquina zero" para as infantas

Nos primeiros anos de casamento entre Sofia e Juan Carlos, a relação dela com a sogra foi-se tornando cada vez mais difícil. A jovem grega odiava a atmosfera deprimida de Villa Giralda. Achava que os sogros viviam isolados de tudo e de todos e insistia permanentemente com o marido para se mudarem.



Como se passa aparentemente com Sofia e Letizia, os netos são uma fonte de conflito. Elena nasceu em 1963 e Cristina em 1965 e o livro de Pilar Eyre recorda dois episódios em que elas estiveram no centro de duas grandes zangas.

Num deles, quando viu Elena a cavalo, a montar como um homem, a avó corrigiu-a e disse-lhe para se sentar de lado, "à amazona". Quando a infanta se mostrou à mãe a montar dessa maneira, Sofia não hesitou em protestar com a sogra, dizendo-lhe para não corrigir a maneira como a miúda andava a cavalo.



No outro episódio, a discussão foi ainda mais acesa. Um dia, a avó María resolveu levar as infantas ao cabeleireiro, em segredo. Achava que as miúdas andavam com o cabelo fraco e nem hesitou: pediu máquina zero. Quando Elena e Cristina chegaram a casa, carecas, a mãe ficou perplexa e furiosa. A zanga terá sido épica.



