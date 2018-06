Com 54 anos, Brigitte Nielson anunciou que está à espera do seu quinto filho. A actriz e modelo, que esteve casada com Sylvester Stallone entre 1985 e 1987, anunciou a novidade aos fãs com uma fotografia da sua barriga de grávida nas redes sociais.

Na descrição da foto publicada no Instagram, a dinamarquesa, que participou em filmes como Rocky IV e Cobra, revelou que "a família vai aumentar". Uma novidade que surpreendeu muitos seguidores devido à conhecida luta da actriz contra o vício do álcool durante vaários anos. Este é também o primeiro filho do actual casamento com o antigo modelo Mattia Dessi, com quem está desde 2006.

De recordar que Brigitte Nielsen é já mãe de quatro rapazes fruto dos seus cinco casamentos: Julian Winding, com 34 anos, Killian Marcus Nielsen, de 28, Douglas Aaron Meyer, de 25, e Raoul Ayrton Meyer Jr, com 23.