O guitarrista da banda Led Zeppelin, Jimmy Page, está em guerra com o seu vizinho, o cantor Robbie Williams. Os novos desentendimentos entre os dois britânicos têm como base uma piscina. Ou melhor: um plano para uma piscina subterrânea na mansão do antigo líder dos Take That.

Os músicos têm estado envolvido numa disputa há já cinco anos, quando Williams comprou a sua mansão no valor de mais de 19 milhões de euros em Kensington, no oeste de Londres. Na altura queria fazer uma extensa lista de mudanças na casa mas Page, que vivia na casa ao lado, protestou e manteve-se em oposição aos projectos desde então. Este alega que o trabalho de construção irá danificar seriamente a sua mansão, conhecida por Tower House.

O guitarrista, que vive na torre tijolada desde 1972, apareceu esta terça-feira na câmara municipal de Kensington para apelar aos vereadores que não aprovem o plano de obras na casa de Robbie Williams. "Estou aqui para pedir que tomem todas as medidas necessárias para proteger a Tower House das ameaças que sofre", declarou Page.

Com o seu pedido, a permissão do plano de Williams foi adiada e este mostrou-se "muito satisfeito" com a decisão e assumiu que o diferimento foi "uma muito boa conclusão" do caso. O adiamento irá fazer com que os vereadores agora procurem garantias de que os níveis de vibração e movimento dos solos não causarão danos na casa de Page.