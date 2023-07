Escritor Mario Vargas Llosa hospitalizado com covid-19

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa está internado, desde sábado, num hospital em Madrid devido à covid-19, confirmou a sua família esta terça-feira na rede social Twitter. Segundo o jornal espanhol El País, o escritor encontra-se estável.



REUTERS/Sarah Meyssonnier

"Tendo em conta o interesse mediático pelo estado de saúde do nosso pai, comunicamos que ele está hospitalizado desde sábado, depois de lhe ter sido diagnosticada covid-19. Está a ser tratado por excelentes profissionais e acompanhado pela sua família", lê-se no comunicado no Twitter de Álvaro Vargas Llosa, assinada também pelos outros filhos do escritor, Gonzalo e Morgana.

En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado tras habérsele diagnosticado el Covid-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios de… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) July 3, 2023

O Prémio Nobel já tinha sido hospitalizado pelo mesmo motivo em abril de 2022, o que o impediu de assistir à apresentação do livro Cervantes do diretor da Real Academia da Língua, Santiago Muñoz Machado.

Nos últimos meses, o escritor participou em vários eventos. Em fevereiro, entrou para a Académie Française, instituição fundada há quatro séculos pelo Cardeal Richelieu, numa cerimónia que contou com a presença do Rei Juan Carlos I e da Infanta Cristina de Borbón. Em abril, foi-lhe atribuído o Grande Colar da Ordem do Sol, em Lima, capital do seu país natal. No mesmo mês, participou numa homenagem dedicada à sua obra no Instituto Cervantes de Madrid.

Mario Vargas Llosa é escritor, político, jornalista e professor universitário. Já foi distinguido com vários prémios literários, entre eles o Prémio Príncipe das Astúrias em 1986, o Prémio Cervantes em 1994 e o Prémio Nobel da Literatura em 2010.