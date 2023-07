Ator de Harry Potter vai trabalhar menos nos próximos anos para se dedicar ao filho

Daniel Radcliffe, de 33 anos, foi pai pela primeira vez em abril e admite que tem sido “um verdadeiro privilégio" poder parar de trabalhar para passar tempo com o filho. Voltará às rodagens no final do ano.

O ator principal de Harry Potter, Daniel Radcliffe, tornou-se pai de um menino, em abril. Numa entrevista ao programa televisivo Entertainment Tonight, revelou que tem sido um "verdadeiro privilégio" poder tirar folga do trabalho, para passar mais tempo com o seu filho recém-nascido.

"Ia sempre parar de trabalhar durante algum tempo, o que nem toda a gente consegue fazer, e por isso posso estar com ele sempre, o que tem sido ótimo", contou.

O ator, de 33 anos, acrescentou que planeia agora trabalhar menos já que com a chegada do novo membro à família se vai tornar "ainda mais seletivo" relativamente a projetos futuros.

"Gosto muito de passar tempo com ele e acho que vou sentir a falta dele quando voltar ao trabalho, no final do ano. Por isso, vou ser definitivamente um pouco mais seletivo. Acho que provavelmente vou trabalhar um pouco menos nos próximos anos" contou ao canal de televisão norte-americano.

No entanto admitiu que nunca vai parar de trabalhar. "Não acho que seja bom para mim."

Em declarações ao Entertainment Tonight, o ator disse que, assim como a companheira, se estava a "divertir imenso" com esta nova fase de paternidade. "É ótimo. É louco e intenso, mas ele é maravilhoso e a Erin é espantosa, é um verdadeiro privilégio poder passar este tempo com ele", contou ao apresentador Denny Directo.

Radcliffe e Erin Darke conheceram-se em 2013, nos bastidores do filme Versos de um Crime. Em março, já perto de terem o filho, anunciaram que iam ser pais.

O ator que, além da saga Harry Potter, entrou em filmes como The Woman In Black (2012) e Swiss Army Man (2016), divide atualmente o seu tempo entre o Reino Unido e os EUA, com a mulher.

Erin Darke, nascida no estado americano de Michigan, é conhecida pelo seu papel na série Good Girl Revolt (2015), e mais recentemente na série da Prime Vídeo The Marvelous Mrs Maisel (2017-2023).