Elma Aveiro investigada pelo Ministério Público

Caso que está a a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto teve origem numa denúncia.

O Ministério Público está a investigar Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo - acionista da Medialivre - , alegadamente por suspeitas de fraude fiscal, difamação e calúnia. O caso teve origem numa denúncia que deu origem a um inquérito que está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, segundo avançou o .

De acordo com a denuncia, Elma Aveiro, que é a mais velha dos quatro filhos de Dolores Aveiro, estaria a vender camisolas assinadas por Cristiano Ronaldo que não seriam produtos originais. Esta denúncia terá chegado às autoridades acompanhada de documentação vária, incluindo camisolas alegadamente falsificadas e comprovativos de pagamento que sustentariam a prática de ilícitos fiscais. O caso estará relacionado com um episódio que envolve um antigo funcionário de Elma Aveiro. De acordo com o 'V+ Fama', o queixoso reclama agora uma indemnização no valor de três milhões de euros e admite lançar, em fevereiro de 2026, um livro sobre o caso, intitulado 'A Face Oculta de Elma Aveiro'. 

Em declarações ao programa Passadeira Vermelha da SIC Caras, Elma Aveiro já reagiu negando quaisquer acusações e garantindo estar de consciência tranquila. "Estão a dar credibilidade a uma pessoa que é do pior que existe no mundo". 

