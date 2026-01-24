Sábado – Pense por si

DJ conta como foi a dança de Victoria Beckham que envergonhou o filho no dia do casamento

Isabel Dantas 16:03
Brooklyn Beckham, que arrasou os pais num comunicado, recordou o momento, dizendo que se sentiu "humilhado".

O DJ que esteve no casamento do filho mais velho de David Beckham com a atriz Nicole Peltz contou no programa 'This Morning', da ITV, o que aconteceu a propósito da polémica dança de Victoria Beckham, mãe do noivo, durante a boda. Num recente comunicado , Brooklyn arrasou os pais e fez referência a uma dança da ex-Spice Girl no seu casamento, que o terá deixado "desconfortável" e "humilhado". 

Brooklyn Beckham e a mulher, Nicole Peltz
Brooklyn Beckham e a mulher, Nicole Peltz AP

“À frente dos nossos 500 convidados, o Marc Anthony chamou-me ao palco, onde estava previsto que fosse a minha dança romântica com a minha esposa, mas em vez disso a minha mãe estava à espera para dançar comigo”, relatou o filho do casal, acrescentando: "Dançou de forma muito inapropriada sobre mim à frente de todos, nunca me senti tão desconfortável e humilhado.” 

O DJ Fat Tony confirmou que o cantor norte-americano chamou, de facto, o noivo ao palco. "Todos esperavam que se seguisse a Nicole, para a primeira dança. O Marc chamou a mulher mais bonita da sala para se juntar a Brooklyn e disse o nome de Victoria em vez de Nicole." 

"A Victoria estava perto do palco, subiu e, claro, nesse momento o Brooklyn ficou literalmente devastado porque pensava que ia dançar com a mulher. A Nicole saiu da sala a chorar e o Brooklyn ficou 'preso no palco", prosseguiu.

Seguiu-se então a polémica dança, com Marc Anthony a dizer "coloquem as mãos nos quadris das vossas mães". "Era uma coisa latina. A situação foi muito constrangedora para todos na sala."

Outras versões referem que a primeira dança aconteceu entre Brooklyn e Nicole antes do início da apresentação de Anthony.

A Vogue britânica, que esteve no casamento, contou, por sua vez, que Marc Anthony só apareceu por volta das 23h00 e que foi  Brooklyn quem convidou a mãe para dançar no palco, tendo sido acompanhados pelo pai, David Beckham, e pela irmã de 10 anos, Harper.

