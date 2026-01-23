Ex-treinador de Brooklyn Beckham assume: "Senti pena do miúdo... vi comportamentos estranhos"

O longo comunicado de Brooklyn Beckham, no qual acusou os pais Victoria e David Beckham de serem "controladores", continua a dar que falar. Anthony McCool, treinador que orientou o filho mais velho do antigo futebolista na formação do QPR, recorreu ao 'Linkedin' para falar sobre a polémica, assumindo que presenciou alguns "comportamentos estranhos", embora não queira tirar por "nenhum dos lados".



Brooklyn Beckham

"O Brooklyn Beckham a levar com tudo em cima. Mas senti pena do miúdo. Vi, de facto, alguns comportamentos estranhos enquanto fui treinador de futebol dele no QPR e certamente percebi a ansiedade. Pode ter lidado mal com esta situação; não estou de nenhum dos lados porque não os conheço, e os pais dele foram sempre educados comigo. Mas testemunhei pessoalmente uma dinâmica estranha que é impossível para nós julgar e prever como a iríamos gerir, tanto enquanto pais como enquanto jovens", começou por escrever.

E acrescentou: "A minha curta passagem por essa vida deixou-me algumas histórias engraçadas, mas também algumas tristes, e percebi o quão difícil deve ter sido para o rapaz. E isto apesar de eu já ter treinado muitos miúdos filhos de pais famosos, maioritariamente futebolistas conhecidos. Mas este período foi de um outro nível, mesmo a sério. Dava um bom capítulo num livro meu. O que fez foi abrir-me os olhos. Ser super-rico e famoso não é um bilhete automático para a felicidade. É difícil 'simpatizar' ou ter empatia porque a maioria de nós nunca vai saber como é. Mas andar acompanhado por um segurança permanente aos 14 anos, além de muitas outras coisas que vi, fez-me perceber que não devo julgar, porque não caminhei um quilómetro nos sapatos deles — nem nos dos pais dele, para ser justo. Tenho a certeza de que vão fechar fileiras e resolver as suas diferenças. Espero que sim".