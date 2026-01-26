Uma "execução a sangue frio": celebridades condenam operações violentas por parte do ICE

Ariana Grande, Olivia Rodrigo ou Billie Eilish foram apenas algumas das figuras públicas que criticaram os agentes do ICE - que já mataram duas pessoas em Minneapolis. O cantor Finneas O'Connell recordou até o momento em que foi atingido por gás lacrimogéneo.

As mortes de Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos, e de Renee Good, uma mãe de 37 anos - ambos baleados por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) - levaram diversas figuras públicas a condenarem estes ataques, ao questionar as táticas e a legitimidade dos agentes para tal.



Jenna Ortega e Natalie Portman são algumas das celebridades que criticaram a atuação do ICE Foto AP/Chris Pizzello

As manifestações tornaram-se evidentes durante o Festival de Cinema de Sundance, onde várias celebridades utilizaram o festival para transmitir uma mensagem política: muitas delas usaram um broche com a inscrição "ICE Out" (ICE fora).

A atriz de I Want Your Sex, Olivia Wilde, foi uma das figuras públicas que condenou os ataques do ICE, ao dizer que a morte de Alex Pretti foi "incompreensível" e que "não se pode normalizar ver pessoas a morrerem nas ruas simplesmente por exercerem o seu direito de protestar". "Estamos aqui para celebrar algo verdadeiramente belo e esperançoso na narrativa cinematográfica, mas o mundo está a sofrer e este país está a sofrer. É terrível", lamentou.



Olivia Wilde no Sundance Film Festival critica as ações do ICE Foto AP/Chris Pizzello

A atriz Natalie Portman também esteve presente nesse mesmo festival e juntou críticas, não apenas contra o modo de atuação do ICE, mas também contra o governo federal - que descreveu como "o pior da humanidade". "O que está a acontecer neste país é absolutamente horrível. O que o governo federal, a administração Trumo, Kristi Noem [secretária de Segurança Interna dos EUA], o ICE...o que eles estão a fazer é, na verdade, o pior do pior da humanidade. E depois temos o melhor da humanidade na forma como as pessoas se apoiam mutuamente", disse ao Deadline.

Os organizadores do festival quiseram, no entanto, ir além dessas declarações e organizaram um protesto em grande escala contra os dois tiroteios. Na tarde de domingo, solicitaram uma reunião "respeitosa" de 10 minutos para homenagear as vidas de Renee Good e Alex Pretti.

Elijah Wood, o ator principal de O Senhor dos Anéis, foi uma das celebridades que esteve entre os manifestantes. “É horrível que pessoas tenham sido baleadas e mortas ilegalmente em Minnesota. Aqui estamos nós, neste festival de cinema, cujo propósito é unir pessoas, contar histórias do mundo todo. Não estamos divididos, estamos unidos”, reiterou citado pelo jornal La Vanguardia.

A atriz de Wednesday, Jenna Ortega, também marcou presença. "É assustador ver que o nosso governo não tomou nenhuma providência concreta nem repreendeu os polícias. É difícil estar num lugar como este, a vestir roupas elegantes e a falar sobre filmes, quando algo tão horrível está a acontecer."

Enquanto isso, a cantora Olivia Rodrigo convocou os cidadãos a agirem e Cynthia Nixon descreveu as ações do ICE como uma "execução a sangue frio". Ariana Grande recordou que "Minnesota está sob ocupação de agentes federais do ICE e da CBP" e sublinhou que a cidade precisa de "apoio" e Billie Eilish criticou o silêncio de algumas figuras da indústria do entretenimento: "Meus colegas famosos, vocês vão se pronunciar ou...?". Já Finneas O'Connell optou por partilhar a sua própria experiência com o ICE: o cantor disse ter sido atingido por gás lacrimogéneo durante protestos em Los Angeles.