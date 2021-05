Os erros que levaram ao divórcio de Bill e Melinda Gates

Desde que o divórcio de Bill e Melinda Gates foi anunciado, a 3 de maio, a imprensa norte-americana tem divulgado mais detalhes sobre o que levou à ruptura. De acordo com o The New York Times, o comportamento de Bill Gates quanto ao seu casamento era questionado dentro da Microsoft, da Fundação Bill & Melinda Gates e dentro da empresa que geria a sua fortuna.



A denúncia de assédio sexual que se resolveu dentro da empresa

Em 2017 Michael Larson, gestor da fortuna de Bill Gates, foi alvo de uma denúncia de assédio sexual. Numa carta, a gerente de uma loja de bicicletas em que os Gates investiram queixou-se e afirmou ter tentado resolver o assunto sozinha, sem sucesso. Por isso, pediu ajuda aos Gates.



A denúncia foi investigada internamente e, durante o processo, Larson foi suspenso, mas acabaria readmitido. A mulher acabou por aceder a um acordo em 2018, assinando um acordo de confidencialidade em troca de uma soma monetária, segundo o The New York Times.