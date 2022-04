A princesa rock'n'roll que herdou a coroa de Itália

Vittoria de Saboia é o mais novo elo na linha de sucessão – se Itália não fosse uma república, a princesa estaria destinada a ser a primeira rainha. Apesar das possibilidades de um dia vir a reinar serem ínfimas, a elite italiana está revoltada. O “presente” do avô, Vittorio Emanuele, de 85 anos, filho do último Rei italiano, Humberto II, pôs Vittoria, de 18 anos, no centro de um conflito familiar. Os Aostas, seus primos, opuseram-se. “É totalmente ilegítimo”, afirmou Aymon de Savoy-Aosta, duque de Puglia, ao The New York Times. O pai, o príncipe Amedeo, afirma ser o chefe da família Saboia, acusando o atual líder do clã real, o príncipe Vittorio Emanuele, de se ter casado com Marina Ricolfi Doria, uma ex-campeã de esqui, contra a vontade do pai e de ter sido preso por suspeitas de corrupção e lenocínio.