Will Smith e Chris Rock: quem são os protagonistas dos Óscares de 2022?

Will Smith viveu o momento mais alto da carreira na noite em que protagonizou um dos momentos mais insólitos e reprováveis da história dos Óscares, ao agredir Chris Rock. O comediante sofreu na pele o revés do humor.

Will Smith subu ao palco e agrediu Chris Rock depois de uma piada sobre a sua mulher, que sofre de alopécia

Will Smith tornou-se um dos atores mais rentáveis de Hollywood, protagonizando filmes de sucesso como MIB – Homens de Negro, Bad Boys ou a série dos anos 90 O Príncipe de Bel-Air. A consagração, porém, só chegou aos 53 anos, quando esta madrugada (hora portuguesa) recebeu o Óscar de Melhor Ator pela interpretação do pai de Venus e Serena Williams em King Richard: Para Além do Jogo. Antes disso, ja havia sido nomeado duas vezes para a estatueta de Melhor Ator, pelos papéis em Ali (2001) e Em Busca da Felicidade (2006), sem sucesso.