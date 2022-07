Linda Evangelista saiu da reclusão

Dez meses depois de Linda Evangelista ter anunciado que ficou "desfigurada" por um procedimento estético, a ex-top model canadiana, de 57 anos, voltou à moda, numa campanha da Fendi. Na foto, aparece com duas carteiras da marca, de lantejoulas prateadas, uns óculos escuros e três bonés de cetim rosa. Linda publicou no Instagram, uma imagem para promover um desfile de homenagem ao 25º aniversário da icónica bolsa Fendi Baguette, no próximo dia 9 de setembro, em Nova Iorque.