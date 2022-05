Dave Chapelle atacado durante espectáculo. Chris Rock perguntou: "Era Will Smith?"

O humorista Dave Chapelle foi agredido durante um espetáculo de stand up no palco da Hollywood Bowl, no festival Netflix is a Joke, em Los Angeles.







A man ran on stage and tackled Dave Chapelle at the Hollywood Bowl. He then proceeded to say “it was a trans man.” pic.twitter.com/iBJg4408HL — Pop Base (@PopBase) May 4, 2022

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem a subir ao palco e a agredir o comediante. Segundo noticiou a ABC, os seguranças apareceram imediatamente e Dave Chapelle pediu que o homem fosse retirado do palco. Depois da situação estar resolvida, o humorista afirmou: "Era um homem transexual".Durante o ano passado o programa da Netflix de David Chappelle, The Closerfoi criticado por algumas pessoas que o acusaram de ridicularizar as pessoas transgénero.Brianna Sacks, jornalista da BuzzFeed News, que estava presente no espetáculo, afirmou na sua página do Twitter que o homem que atacou o humorista foi depois pontapeado no palco por, pelo menos, 10 pessoas.Um funcionário do Hollywood Bowl disse, num comunicado feito à agência Reuters, que o incidente estava sujeito a "uma investigação ativa" e que não podia fazer mais comentários.O incidente aconteceu um mês depois de o ator Will Smith ter agredido o humorista Chris Rock na cerimónia dos Óscares, o que levou a que fosse banido do evento durante 10 anos.Segundo a reportagem da ABC, Chris Rock, terá subido ao palco com Chappelle após a agressão e aproveitou para brincar: "Era Will Smith?".