Cristina Ferreira reage à saída de Cláudio Ramos da SIC

A apresentadora Cristina Ferreira publicou esta terça-feira no Instagram uma imagem que estará relacionada com a saída de Cláudio Ramos para a TVI.O anúncio feito esta segunda-feira durante a tarde dá conta da chegada de Cláudio Ramos à TVI para apresentar a próxima edição do reality show 'Big Brother'.