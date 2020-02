Antes de protagonizar a polémica (e real) a novela – transferência para a SIC –, Alexandre Lencastre deu uma entrevista à SÁBADO. Na sala de atores de um estúdio da Plural Entertnaiment, em Bucelas, onde foi gravada Na Corda Bamba (TVI) até dia 12, a atriz falou de ficção nacional. E não só: da estação de Queluz, vontade de fazer séries e expetativas profissionais. Sobre a SIC foi vaga.



Naquela tarde de 28 de janeiro, ninguém suspeitava do final de ciclo de "Alex" (assim tratada na TVI), de 54 anos, através da mudança de estação. Vestida e maquilhada para a personagem (Fernanda, uma psicóloga), a diva falou descontraidamente durante 35 minutos.



Está na reta final da novela Na Corda Bamba, TVI [as gravações terminaram dia 12, esta quarta-feira]. O que lhe apetece fazer depois?

Quando chegamos ao final de uma novela, a primeira vontade irracional é desaparecer. Pode significar ir de férias, mas tem muito que se lhe diga. A pessoa precisa de descansar e desligar, porque esteve muito tempo a viver uma personagem. Temos de estabelecer uma fronteira, que acaba por ser ténue, porque construímos a personagem com a nossa voz, corpo, memórias afetivas. Vem tudo de dentro. Acho que há uma necessidade de evasão. Ao mesmo tempo, antes de acabar ficamos com muitas saudades. Há tendência para a autocrítica. Tenho-a porque acho que se pode fazer sempre melhor.

O que acusa a autocrítica?

Desconcentro-me imenso em exteriores. Para mim deviam ser só cenas de situações leves: passear de bicicleta, piqueniques. Ou então num sítio muito isolado. Porque se tenho de fazer uma cena de exteriores muito intensa no meio da cidade, com trânsito, pessoas a passar, desconcentro-me. É um problema meu, que tenho de ultrapassar. Ao mesmo tempo, antes de acabar ficamos com muitas saudades.

As revistas da especialidade noticiaram que estaria mal-humorada e teria feito queixas de cansaço de trabalho, supostamente como chamada de atenção. Quer comentar?

Fico muito triste porque passa a ser uma verdade para as pessoas que não me conhecem, quando são inverdades. Há muitas coisas infundadas. Aprendi a lidar com essas notícias com alguma distância e até compreensão. Já cá ando há 36 anos. Isso faz-me conhecer praticamente toda a gente. Agora não estou numa altura em que sinta que me tenha de justificar minimamente. Se as fontes são de dentro, parece que sim, ainda torna a situação mais triste. É algo que não quero alimentar. Não vale a pena, daqui a duas semanas já ninguém se lembra. Agora é focar-me no que vem aí e acabar esta novela com a dignidade e o mesmo afinco com que comecei.

Desmoralizou com as audiências: cerca de 700 mil telespetadores em horário nobre?

Acho que os números aqui não interessam. Posso dizer o mesmo quando estou a fazer uma novela ou outro projeto pior que tem audiências fantásticas. Isto é tudo muito relativo e manipulável. Estamos a viver uma fase como se fosse a roda gigante. Estávamos lá em cima, de repente viemos cá para baixo. Mas voltaremos a estar lá em cima. É uma questão de tempo e de circunstâncias.

Como vê a concorrência direta da SIC?

É estimulante, somos companheiros de viagem. A única coisa dos números realmente chata é que se calhar perde-se patrocinadores. Para mim é indiferente, é como se fosse uma realidade paralela. Daqui a dois anos, se estiver tudo ao contrário, continuo com a mesma postura.

O ambiente de bastidores ressentiu-se com os números?

Foi uma novela com muito bom ambiente. Este grupo de pessoas transformou-se numa família. Teve muito a ver com a direção brasileira, que Rui Vilhena [autor] trouxe. Criou-se um grupo no WhatsApp, Team Corda Bamba, para confraternizar e marcar jantares. Mas é claro que Rui Vilhena ficou triste, porque ele tem um ótimo projeto. Estes projetos não morrem como no teatro. Acredito que vá ganhar um Emmy, merece mais do que outros que já entraram. Digo isto com toda a convicção. Este projeto tem uma luz diferente, uma envolvência diferente, uma forma de apanhar os atores, ângulos diferentes. Aproxima-se mais de uma série da Netflix. Podia lá passar com outra edição, com outro ritmo.

Na sinopse da personagem diz que só não faz terapia à família por questões éticas. Como define a Fernanda?

Enquanto psicóloga ela é muito racional. Ela dá consultas em casa – o que é muito invulgar -, grava-as e marca o final da sessão com uma campainha que toca. Fui procurar um psicólogo que recebesse em casa para perceber a logística. Perguntei-lhe: ‘Se não tem secretária, como faz?’. Ele marcava sempre com uma hora de intervalo para os clientes não se cruzaram, as marcações eram feitas diretamente. Na fase de preparação foi discutido se chamaríamos doentes, pacientes ou clientes, porque hoje em dia a maior parte dos psis estão a chamar clientes. Há muitas pessoas com problemas, mas não são doentes. Mas como o termo cliente parece muito mercantilista, optou-se por não chamá-los assim.

Acredita na terapia?

Acredito. A Fernanda recorre a um colega de vez em quando. É preciso limpar.

É uma personagem mais discreta na trama, em contraponto às vilãs que interpretou noutras novelas. É desafiante?

Tem vindo a ser uma descoberta. A equipa técnica é muito livre de cabeça, permite construir personagens de forma diferente – e principalmente a gravar com liberdade, maior por um lado e com muito mais rigor por outro. Eles não cortam uma cena porque ficou um cabelo na cara. A cena fica feita desde que seja orgânica. A direção de atores é muito boa. O rigor em relação ao texto é imenso. Apesar de ser tudo feito com rapidez, há sempre tempo para ir ao fundo da cena.

Leva a personagem para casa?

É muito difícil desligar. Não podemos chegar a casa e ter o mesmo tipo de linguagem e de atitude. Deve haver um corte. Esta personagem é um recetáculo, vai acumulando e vai conseguindo ajudar. Como pessoa, deu-me uma certa paz. Noutro dia, tive cenas em que chorei muito. Saí muito emocionada. Cheguei a casa com uma grande raiva de impotência, de problemas que não conseguimos resolver. Levei completamente a personagem para casa, mas vivo sozinha. Portanto, não chateei ninguém. Há dias assim, como há dias que saímos daqui com uma adrenalina fantástica. Agora estou numa idade em que não espaireço tanto. Gosto de estar em casa a ver uma boa série. Quando faço uma novela raramente consigo ler um romance, não consigo concentrar-me.

Entrou agora um elemento que me parece bastante calmo e ponderado, que é o Nuno Santos. Penso que vai começar a constituir equipas mais sólidas e tentar que as pessoas respirem fundo

Sente-se acarinhada pela TVI?

Não tanto como sentia. Sinto falta de mimos. Mas mimos não são flores: são propostas de trabalho. São papéis imaginados a pensar em mim como atriz, nas minhas características e não só por uma questão de distribuição de papéis para tapar buracos. As pessoas não são as mesmas, estão preocupadas. Entrou agora um elemento que me parece bastante calmo e ponderado, que é o Nuno Santos. Penso que vai começar a constituir equipas mais sólidas e tentar que as pessoas respirem fundo.

Que propostas de trabalho gostaria de receber?

Séries, mudar de registo. Acho que faz falta neste momento uma série de época.

Da Netflix?

Isso é que era. Agora estou a ver Gotham porque preciso de me distrair. Consigo evadir-me quando janto. A seguir desligo a televisão e vou estudar.