Cláudio Ramos já não é o n.º2

Por volta das 11h20 da manhã de terça-feira, a TVI transmitiu em direto, durante a emissão de Você na TV!, a chegada de Cláudio Ramos à estação, na companhia de Nuno Santos, o novo diretor de Entretenimento e Antena. O apresentador do próximo Big Brother, formato que sempre admitiu seduzi-lo, foi abraçado por Rita Pereira e entrou no estúdio do programa de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes. "Vem de camisola de gola alta branca o apresentador mais bem vestido da televisão, e consigo sentir daqui os nervos", brincou Goucha. E acrescentou: "É o primeiro dia do apresentador do Big Brother 2020 e de todos os desafios que lhe queiram colocar".O ex-"vizinho" de Cristina Ferreira irá ganhar 12 mil euros fixos por mês (três vezes mais do que lhe pagava a SIC), além dos "extra" (caso do Big Brother), como adiantou o Correio da Manhã. Depois daquela "espécie" de apresentação, Cláudio teve uma reunião na TVI, almoçou e foi, como sempre, ao ginásio, onde se entrega nas mãos de um personal trainer, há mais de dez anos. Passou por casa e saiu para novo encontro de trabalho.