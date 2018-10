A mais velha das três filhas de Luís Figo e da ex-modelo sueca Helen Svedin estreou-se no mundo da moda com uma produção para a revista Hola Fashion. Daniela Figo nasceu em Madrid há 19 anos, estuda Biomedicina em Londres e decidiu agora seguir os passos da mãe. Daniela partilhou as imagens do making off no seu Instagram, onde tem cerca de 42 mil seguidores, e a primeira a cometar foi a mãe com emojis de corações.

Em 2016, a primogénita do internacional português foi apresentada à sociedade no Le Bal, o baile de debutantes mais exclusivo do mundo, em Paris. Daniela era a única espanhola a participar naquela edição e escolheu um vestido rosa da Gaultier. Nas redes sociais costuma partilhar o seu dia-a-dia, as férias no Algarve e em Ibiza, a sua paixão pela arte e pela família – tem duas irmãs Martina, de 16, e Stella, de 13 anos. No Dia do Pai publicou uma imagem de ambos, com a legenda "Um modelo a seguir". E no Dia Internacional da Mulher, foi a vez da mãe e escreveu: "A mulher que me inspira e que admiro todos os dias".

No início do ano, viu-se envolvida num escândalo sexual. Nas redes sociais foram divulgados vídeos e fotos que diziam ser protagonizados por ela. Daniela denunciou e desmentiu. "Foram publicados fotos e vídeos no Instagram e WhatsApp de uma rapariga que se faz passar por mim e não sou eu! Estas imagens são inapropriadas e a minha única intenção é esclarecer que tudo isto é falso", escreveu no Instagram. Daniela namora há mais de um ano com Jacobo Durán, um madrileno que estuda Administração e Gestão de empresas, na Universidade de Surrey, em Inglaterra.