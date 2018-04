Cláudio Ramos assumiu mais uma vez em público que não nutria especial apreço por Júlio Isidro. Depois de revelar à TV Globo que não tem simpatia pelo apresentador, Ramos detalhou o que aconteceu entre os dois na sua página pessoal "Eu, Cláudio".

Tudo aconteceu há 25 anos: na altura, Cláudio enviou por carta propostas de rubricas para um programa criado por Júlio Isidro. Depois de marcada uma reunião para discutir as rubricas do programa, Cláudio Ramos dirigiu-se ao edifício da produtora para esperar por Júlio Isidro mas este nunca apareceu.



"Esperei meia hora, uma hora, duas horas… perdi a conta ao tempo e deixei de encontrar posição no sofá. Mais tarde, uma simpática senhora veio dizer-me que o ‘Senhor Júlio continuava em reunião, e hoje já não o vai conseguir atender’. Muito bem! Achei feio", revelou o Ramos.

Assumindo que, para esta reunião, deslocou-se 400 quilómetros, Cláudio Ramos considerou que ter ficado à espera eternamente pelo histórico apresentador "não foi uma coisa bonita". "Para o Júlio, que na altura se preparava para assumir a direcção de programas da TVI haveria outras prioridades. A esta distância, eu entendo, mas não gostei", conta o apresentador da SIC.