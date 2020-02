"Eu já não era Caroline Flack, a apresentadora de TV, mas sim Caroline Flack, o caso do príncipe Harry", contou na sua autobiografia. "Gostava mesmo dele e não é todos os dias que se conhece um príncipe. No entanto, mal se ficou a saber, acabou tudo. Tivemos de deixar de nos ver", confessou.





A apresentadora dos programas X Factor e Love Island, Caroline Flack, foi encontrada morta no seu apartamento em Londres, este sábado. As autoridades admitem que se pode ter tratado de suicídio.Flack, 40 anos, que começou a sua carreira na representação, estava envolvida num processo judicial que a levaria a tribunal no próximo dia 4 de março. A apresentadora estava acusada de ter agredido o namorado, o tenista inglês Lewis Burton, e estava proibida de se aproximar dele por ordem do tribunal. Ainda assim, a relação parecia não ter acabo visto que, segundo os media ingleses, Burton publicou uma mensagem de amor para Caroline esta sexta-feira, Dia dos Namorados.Caroline ficou também conhecida por alguns romances mediáticos. Um deles com o príncipe Harry, que nunca assumiu a relação publicamente. Ainda assim, Flack contou que o conheceu através de um amigo comum, mas que a relação terminou quando se tornou pública.No mesmo livro, Caroline também falou sobre a sua relação com o cantor Harry Styles, que na altura pertencia à banda One Direction. Nessa altura, Styles tinha 17 anos e Flack 31. "As coisas complicaram-se quando o Harry foi fotografado a sair de minha casa de manhã. As pessoas começaram a chamar-me pedófila e pervertida", relatou.Se precisa de apoio urgente contacte o INEM (112) ou dirija-se ao Serviço de Urgência.Outras linhas de apoio (não urgente) que pode contactar:SOS Voz Amiga - 16h - 24h;213 544 545912 802 669963 524 660.