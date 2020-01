A apresentadora Cristina Ferreiro não descarta uma possível candidatura à Presidência da República em 2026. Em setembro, em entrevista no programa Virar o Jogo do Canal 11, a apresentadora Iva Domingues questionou à apresentadora: "Achas que um dia encontrarás razões para te candidatares à Presidência da República?" e Cristina Ferreira respondeu afirmativamente."Sabes que isso sempre esteve muito longe da minha imaginação, mas as pessoas obrigaram-me a pensar nisso e durante muito tempo pensava que podia ser Presidente da Câmara de Mafra, do meu concelho, porque eu acho que podia, de alguma forma, ajudar. Quando abro a minha loja na Malveira é com o motivo para que a zona se desenvolva", começou por dizer a apresentadora de A Casa da Cristina. "Isto não é de agora, isto já leva alguns anos, em que as pessoas falam-me da ideia e eu começo a pensar: 'que capacidade tinha eu para ser Presidente da República?', mas está longe. Eu nunca seria Presidente se não fizesse um caminho que não me fizesse ser a melhor. Não é uma ideia que eu afaste, por muito presunçoso que isto pareça", revelou.Essa afirmação foi reafirmada recentemente e o programa humorístico 5 Para a Meia-Noite aproveitou a oportunidade para fazer uma rábula humorística com o tempo de antena para uma possível candidatura das presidenciais de 2026. Veja abaixo o vídeo: