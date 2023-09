Marrocos foi atingido por um sismo que causou a morte a mais de 2.900 pessoas, na noite de sexta-feira, 8. E o líder do país tem sido altamente criticado pela forma como está a lidar com a situação urgente: não estava no país aquando do sismo, demorou várias horas a prestar as primeiras declarações e só passados três dias visitou a cidade de Marraquexe.