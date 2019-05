O príncipe mais giro e rico do Dubai deixou o clube dos solteiros de ouro. Aos 36 anos, Hamdan bin Mohammed Al Maktum, o segundo dos 23 filhos do xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que um dia sucederá ao pai, casou-se na semana passada com a sua prima Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum numa sumptuosa cerimónia no Dubai. Ainda que não haja imagens oficiais, pode ver-se nas redes sociais que incluiu danças com coreografias tradicionais.

Na mesma cerimónia religiosa também se casaram dois dos seus irmãos: o deputado Sheikh Maktoum bin Mohammed e o presidente da fundação Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge, o Sheikh Ahmed bin Mohammed. Ao contrário dos irmãos que se têm mantido discretos, o príncipe Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, conhecido no seu país como Fazza – que significa "velocidade" e "sucesso", adjetivos que descrevem o seu estilo de vida – exibe uma faustosa vida no Instagram, onde tem 8,1 milhões de seguidores.

Cristiano Ronaldo entre os convidados

Nomeado pelo pai como príncipe herdeiro de Dubai, em fevereiro de 2008, Hamdan até tem clube de fãs. Fanático por desporto, pratica paraquedismo, futebol, ténis, mergulho, pesca submarina ou ciclismo. Anda quase sempre som roupa desportiva e bonés, sem guarda-costas como gosta, e é um dos maiores entusiastas dos eventos na cidade, como o grande festival de ioga. Adora animais e tem um enorme zoo com tigres, jacarés, girafas e falcões. Fiel à tradição das monarquias do Golfo Pérsico, faz criação de camelos. Mas os cavalos são a sua grande paixão e tem representado o país em competições internacionais de equitação e já conquistou várias medalhas de ouro, como nos Jogos Equestres em França, em 2014.

Hamdan também é famoso tanto pela poesia. Os seus poemas são essencialmente românticos e nacionalistas. O casamento oficial do "príncipe hot" e dos irmãos realiza-se no próximo dia 6, no Dubai World Trade Center, o maior complexo para eventos e exposições do Dubai, onde são esperados milhares de convidados – entre eles poderá estar Cristiano Ronaldo, que o Hamdan considera "um grande amigo", como escreveu no Instagram.