Quando tinha sete anos, o pai de Meghan Markle ensinou-lhe uma lição natalícia que ela nunca mais esqueceu. A duquesa de Sussex relatou a história num post no seu antigo blogue, The Tig, encerrado depois de ela ter anunciado o noivado com o príncipe Harry.

A história está a ser recuperada pela imprensa britânica. No texto, Meghan recordou que em pequena, "namorava uma caixa de Barbies". "Chamava-se The Heart Family [a família coração] e incluía uma mãe, um pai, e duas crianças. Esta família perfeita só se vendia em conjuntos de bonecas negras ou brancas", relata.

Antes do Natal, Meghan tinha voltado triste da escola. Num inquérito lá realizado, não soube o que responder confrontada com a pergunta sobre se era branca, negra, hispânica ou asiática. Não se reviu em nenhuma opção, e deixou a pergunta em branco. Meghan Markle é filha de Doria Ragland, afro-americana, e de Thomas Markle, caucasiano.

Quando contou a história ao pai, este ficou furioso e deu-lhe um conselho: "Desenha a tua própria caixa."

A história teve a sua segunda parte no Natal, quando Markle recebeu as Barbies que queria, mas personalizadas. "Na manhã de Natal, embrulhada em papel de embrulho brilhante, encontrei a minha família coração: uma mãe negra, um pai branco, e uma criança de cada cor. O meu pai tinha desfeito os conjuntos e personalizado a minha família. Eu imagino-o ali na Toys R Us, as mães a olharem-no por ele tirar os brinquedos, talvez um funcionário a dizer ‘desculpe senhor, não pode fazer isso’ – enquanto o meu pai separava os conjuntos para criar um semelhante à minha família. Uma que mostrasse que eu devia (e podia) fazer a minha própria caixa", recordou.

Meghan Markle passará o próximo Natal, o primeiro do filho Archie, na Califórnia com a mãe. O príncipe Harry também irá. Os seus últimos dois Natais foram passados com a rainha Isabel II, em Sandringham, e com a família real britânica.