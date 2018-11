A sobrinha de Diana partilhou uma imagem sua na infância e as redes sociais ficaram sem perceber quem era a criança na fotografia.

Kitty Spencer utiliza as redes sociais com frequência, divulgando principalmente momentos da sua vida como modelo. Mas recentemente viajou no tempo e presentou os seus quase 500 mil seguidores com uma fotografia da sua infância. As reacções dos internautas foram curiosas e apontaram semelhanças para Charlotte, a filha de William e Kate.



A jovem de 27 anos é filha de Charles Spencer e sobrinha da falecida princesa Diana - e as imagens provam que a criança está cada vez mais parecida com o lado da família da avó.



"Já sabemos como vai ser a princesa Charlotte no futuro", "Charlotte vai ser uma mulher linda" ou "A princesa Charlotte tem defenitivamente o genes da família Spencer" foram algumas das mensagens deixadas na fotografia.



https://www.instagram.com/p/BqexQAQhkBd/?utm_source=ig_web_copy_link