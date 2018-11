Jessica Athayde e Diogo Amaral anunciaram, esta terça-feira, que vão ser pais. A criança será o primeiro filho em comum do casal, sendo que Diogo já é pai de um menino, da relação que teve com Vera Kolodzig.





A notícia foi avançada por ambos nas redes sociais, com um pedido de desculpa aos amigos: "Pedimos desculpa aos nossos amigos, que vão ser surpreendidos por esta notícia através das redes sociais. A ideia era contar-vos pessoalmente.". Tudo porque, segundo o texto publicado no blogue da actriz, o casal foi surpreendido com o facto de uma revista estar a publicar um artigo sobre a gravidez. "Sem qualquer pudor pela nossa (minha e do Diogo) intimidade ou respeito pelo nosso direito de comunicar publicamente este acontecimento ao nosso ritmo. Isto entristece", escreveu Jessica, que começou o texto com uma frase sintomática do estado de espírito: "Adorava não ter de fazer este post mas infelizmente deixaram-me sem opção."

