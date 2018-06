A criança de três anos assistia ao desfile militar Trooping the Colour quando se desequilibrou.

Nem as crianças que são princesas estão livres de uma queda. A princesa Charlotte assistiu ao desfile militar Trooping the Colour, em homenagem à rainha Isabel II, no dia 9 de Junho. Ao lado de toda a família real, a criança de três anos via os aviões quando de repente se desequilibrou do degrau onde estava apoiada.



Valeram-lhe os reflexos rápidos da mãe, Kate Middleton, que logo a amparou. Contudo, o susto deixou a pequena princesa em lágrimas.

Momentos mais tarde, recuperou a boa disposição e continuou a assistir à parada militar. Na varanda, estavam ainda o príncipe Carlos, o príncipe William, a rainha Isabel II, Meghan Markle, e Camila.