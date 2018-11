É a mais famosa dos 13 sobrinhos da princesa Diana de Gales e uma das solteiras de ouro do Reino Unido. Lady Kitty Spencer partilha a sua vida com 460 mil seguidores no Instagram em que mostra as suas viagens, saídas nocturnas e festas onde vai com os melhores vestidos de alta-costura.

Kitty é a mais velha dos quatro filhos que o irmão da princesa Diana, Charles Spencer, teve com a ex-modelo britânica Victoria Lockwood. O casamento acabou em divórcio, mas o 9.º conde Spencer voltou a casar-se outras duas vezes e teve mais três filhos. Kitty sempre gostou de moda por influência materna e tem dado passos importantes na carreira de modelo.

Em 1992, quando tinha apenas 1 ano, apareceu na capa da Harper’s Bazaar com a mãe. Fez a sua estreia em 2015, numa produção para a edição de Dezembro da Tatler. Representada pela Storm Management – agência que também trabalha com nomes como Kate Moss, Cara Delevingne, Jourdan Dunn e Cindy Crawford – em Setembro de 2016 desfilou para a Dolce & Gabbana, na Semana de moda de Milão e foi a estrela da apresentação da última colecção Primavera/Verão da marca italiana. No passado mês de Maio tornou-se a imagem da marca de jóias Bulgari.

Preferência por homens mais velhos

Lady Kitty Spencer, que completa 28 anos, no próximo dia 28 de Dezembro, nasceu em Londres, mas cresceu na África do Sul, com a mãe e os três irmãos, as gémeas lady Eliza e lady Amelia, e Louis. Na Universidade da Cidade do Cabo estudou Psicologia e Literatura Inglesa. Em Londres fez um mestrado em Administração de marcas de luxo. Instalada definitivamente em Londres, Kitty disse numa entrevista à Vanity Fair: "Escolho o melhor de cada um dos mundos. Nesta altura quero viver numa grande capital e Londres é emocionante. A África do Sul foi o lugar ideal para crescer e ter uma infância feliz e tranquila, mas talvez necessitasse de estar mais próxima da outra parte da família".

Uma das primeiras vezes que apareceu em público foi em 2007 ao acompanhar os seus primos, William e Harry, na cerimónia do 10.º aniversário da morte de Diana de Gales. No mesmo ano, a revista Tatler, de que foi capa em várias ocasiões, nomeou-a "uma das solteiras mais cobiçadas do Reino Unido". Kitty tenta separar a sua carreira da relação que tem com a família real. Mas é inevitável não ser comparada à tia, de quem tem poucas recordações.



Quando Diana morreu, Kitty tinha apenas 7 anos e vivia na África do Sul. "Tenho poucas memórias dela, mas muito especiais e felizes e sinto-me privilegiada por as guardar", disse. Mais roliça que Diana, os tablóides descrevem a prima do futuro rei de Inglaterra como uma "loira exuberante com ar de Brigitte Bardot e com um decote capaz de parar o trânsito". Com preferência por homens mais velhos, Kitty separou-se do magnata italiano Niccolò Barattieri di San Pietro, de 47 anos, ao fim de quatro anos juntos. Agora, segundo a revista Hello!, namora outro magnata ainda mais velho: Michael Lewis, de 59.