Desde que nasceram, os dois filhos mais velhos dos duques de Cambridge revelaram uma enorme capacidade de impulsionarem a economia britânica. Ou seja, tudo o que George, que faz 5 anos, no próximo dia 22, e Charlotte, de 3, usam, desde roupas, acessórios a brinquedos, é copiado por milhões de pessoas em todo o mundo. A pequena princesa até provoca o chamado "efeito Charlotte", só conseguido por ícones de estilo como a sua mãe e a tia, Kate e Meghan. Tudo o que ela usa esgota em poucas horas ou minutos.

Assim, segundo a revista InStyle, o valor do príncipe George para a economia do Reino Unido está estimado em 3 mil milhões de euros, enquanto a sua irmã quase duplica, valendo 4,2 mil milhões.



A neta da princesa Diana já é um verdadeiro ícone fashion com apenas 3 anos. O pai confirmou, numa visita a Liverpool, que Charlotte se preocupa realmente com o que veste e com os acessórios que usa e que a sua cor favorita é cor-de-rosa.