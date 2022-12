Afinal, ator Thiago Rodrigues não terá sido agredido: caiu sozinho

Na semana passada, foi noticiado que o ator brasileiro Thiago Rodrigues foi espancado e assaltado por cinco pessoas no Rio de Janeiro. Contudo, as imagens das câmaras de segurança demonstram agora algo diferente: caiu sozinho.





Polícia concluí que Thiago Rodrigues se machucou ao cair sozinho, e investigação será suspensa, diz delegada



Veja cena: pic.twitter.com/g8i0SihzXc — UOL Notícias (@UOLNoticias) December 19, 2022

O programa brasileiro Domingo Espetacular exibiu as imagens de videovigilância de um dos edifícios da praça Santos Dumont, na cidade carioca, onde depois de um dia de feira algumas barracas ainda estavam montadas. O ator é deixado por uma amiga no local e, ao ficar sozinho, tenta sentar-se numa das barracas. No entanto, acaba por desequilibrar-se e bater com as costas e a cabeça no chão.O vídeo deixou também claro que não existiu nenhum tipo de agressão nem de assalto. Além disso, algumas pessoas que se encontravam no local tentaram ainda socorrer o ator, apesar de já ser de madrugada.De acordo com a chefe da polícia responsável pelo caso, Bianca Lima, a polícia vai agora suspender o inquérito do suposto assalto, "uma vez que a investigação comprovou não haver qualquer fato penalmente relevante".Fica agora a faltar explicar o que aconteceu ao telemóvel de Thiago Rodrigues.No dia depois do ator ter sido encontrado com ferimentos, o próprio disse à polícia que não se lembrava de nada do que tinha acontecido depois da amiga o ter deixado na praça. Contudo, o cronista da Globo Ancelmo Góis afirmou que "ao sair de um bar, o ator foi cercado por cinco bandidos, numa tentativa de assalto". "Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Segundo o Thiago, ele só entendeu que estava sendo assaltado - seu celular [telemóvel] foi levado - quando já estava apanhando e no chão", afirmou.