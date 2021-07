'Ou páras de gravar ou mato-te, maricas', ouviu Samuel antes de ser espancado até à morte

Eram três da manhã de sábado, dia 3, quando Samuel Luiz e uma amiga, Lina, decidiram fazer uma videochamada a outra amiga, Vanessa. Estavam à porta de um pub em A Coruña, Galiza, na segunda noite de reabertura dos espaços noturnos em Espanha. Segundo o jornal La Voz de Galicia, rodaram o telemóvel para que se pudesse ver o ambiente à volta. O gesto originou a reação de um homem que passava com a namorada e que, aos gritos, lhes ordenou que o parassem de gravar. "Tentámos explicar-lhe que estava enganado, que fazíamos uma videochamada e mostrávamos a uma amiga a zona em que estávamos", contou Lina ao jornal. De nada serviu. "O rapaz era desses que queriam andar à pancada e calhou-nos."



O homem deu um forte murro a Samuel, que o deixou aturdido. Antes, atirou-lhe: "Ou páras de gravar ou mato-te, maricas", revelou Lina. O agressor e Samuel foram separados por um homem que estava no local, e Lina aproveitou para entrar no pub onde Samuel esquecera o seu telemóvel. Quando saiu, Lina já só viu um grupo de jovens a correr e temeu que fossem atrás de Samuel. "Escutei que alguém gritava maricas de merda."



Segundo testemunhas, o primeiro agressor foi chamar os amigos para bater a Samuel, o grupo encurralou-o à porta de uma discoteca e desatou a dar-lhe murros e pontapés. Quando se aperceberam da gravidade do que tinham feito, os sete agressores fugiram. Samuel foi socorrido por pessoas que se encontravam no local e os meios de emergência realizaram manobras de reanimação. Apesar de ter chegado vivo ao hospital, com vários ferimentos no tronco e na cabeça, Samuel não resistiu. Tinha 24 anos.