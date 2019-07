Foi em 1992 que O Guarda-Costas, protagonizado por Kevin Costner e Whitney Houston, se transformou num sucesso cinematográfico. Milhões de pessoas pelo mundo apaixonaram-se pela história da cantora célebre, intérprete de I will always love you, que não resistiu aos encantos do antigo agente dos serviços secretos de feitio complicado. E esteve para haver uma sequela queseria protagonizada pela princesa Diana de Gales.

Numa entrevista ao Couch Surfing da People TV, o ator contou que foi a então cunhada de Diana Sarah Ferguson que facilitou as negociações, que não se concretizaram devido ao acidente que vitimou a mãe de William e Harry a 31 de agosto de 1997. "Ela [Diana] perguntou: ‘Vamos ter cenas de beijos?’ Disse-o de uma forma muito respeitosa. Estava um pouco nervosa porque acredito que a vida dela era muito escrutinada. Disse-lhe que sim, mas que ‘negociaríamos’", revelou.