O antigo membro da banda One Direction, Zayn Malik, confessou que já não se identifica com a religião muçulmana.



Em entrevista à Vogue britânica, o cantor refere que não acredita em "nenhuma" das doutrinas da religião. "Eu não sigo a religião muçulmana. Acredito que as crenças ficam entre quem as pratica e a quem se estão a dirigir", afirmou.



O britânico de 25 anos referiu ainda que já não pratica qualquer hábito da religião, incluindo as rezas matinais. "Não acredito que se tenha de comer de uma certa forma ou ler uma oração num certo idioma cinco vezes por dia. Não acredito em nada disso", afimou Zayn. "Apenas acredito que, se és uma boa pessoa, tudo correrá bem para ti."