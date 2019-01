A Câmara de Vizela anunciou hoje que vai construir um canil municipal, apesar de a candidatura que apresentou a um programa estatal não ter sido contemplada."A Câmara Municipal de Vizela vai avançar com a construção do canil municipal, para que, dessa forma, sejam criadas condições condignas de alojamentos dos animais abandonados neste município", lê-se num comunicado enviado à Lusa.Segundo a autarquia, está previsto um investimento de cerca de 220 mil euros para a construção no concelho de um centro de recolha oficial de animais de companhia.