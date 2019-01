Os centristas pedem a mesma reorganização ao ensino secundário. "O ensino secundário, na sua vertente regular, compreende um ciclo único de três anos (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade). Esta excessiva segmentação do sistema de ensino não superior português é potenciadora de insucesso escolar, sendo desejável proceder-se à reorganização dos ciclos. Esta parece ser a visão do CNE, em recomendação feita pela sua presidente: ‘Seria de repensar a organização do ensino básico, designadamente a velha questão do 2.º ciclo (um ano para entrar, outro para sair), dadas as dificuldades assinaladas nos anos de transição’, afirma no prefácio do relatório ‘Estado da Educação 2017’", invocam.



O grupo parlamentar do CDS-PP "recomenda ao Governo que proceda à reorganização dos ciclos de estudo no ensino básico e no ensino secundário" em projecto de resolução."O ensino básico compreende três ciclos sequenciais, sendo o primeiro de quatro anos, o segundo de dois anos e o terceiro de três anos. A articulação entre os ciclos obedece a uma sequencialidade progressiva, com o objetivo de conferir a cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, numa perspetiva de unidade global do ensino básico", referem os deputados do CDS-PP.A proposta do CDS-PP, que deu entrada esta quarta-feira na Assembleia da República, invoca relatório do Conselho Nacional da Educação. "Neste nível de ensino, e de acordo com dados do ‘Estado da Educação 2017’ (Conselho Nacional da Educação – CNE), o insucesso escolar atinge níveis elevados no 2.º ano, que continua a ser o ano do 1.º ciclo no qual mais alunos ficam retidos (7,4%), enquanto que os 3.º e 4.º anos atingem uma taxa de retenção similar, que ronda os 2%. Nos 2.º e 3.º ciclos, a taxa atingiu em 2017, respetivamente, 5,8% e 8,5%. Nos últimos quatro anos é no 7.º ano que se verifica a taxa de retenção mais elevada do ensino básico – 11,4%, em 2017 –, enquanto que no 8.º ano e no 9.º ano os valores têm vindo a aproximar-se, rondando os 7% em 2017", frisam.