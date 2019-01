Antigo MAI considera que O tribunal deu "resposta às canalhices" que lhe fizeram "ao longo destes quatro anos".

O ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo foi absolvido, esta sexta-feira, de todas as acusações que lhe eram imputadas no âmbito do processo dos Vistos Gold. O antigo governante, que se demitiu do cargo na sequência do processo, foi absolvido de três crimes de prevaricação de titular de cargo político e um crime de tráfico de influência.



"O tribunal deu hoje resposta às canalhices que me fizeram ao longo destes quatro anos", disse Miguel Macedo aos jornalistas à saída do tribunal. O Ministério Público pedira a condenação de Miguel Macedo a cinco anos de prisão.



Miguel Macedo demitiu-se do cargo de ministro em Novembro de 2014 depois do MP lhe imputar o alegado favorecimento de um grupo de pessoas que pretendia lucrar de forma ilícita com a atribuição de Vistos Gold, realizando negócios imobiliários lucrativos com empresários chineses que pretendiam obter autorização de residência para investimento.



Num processo em cujos 21 arguidos estavam pronunciados, no total, por 47 crimes económico-financeiros, nomeadamente corrupção ativa e passiva e branqueamento de capitais - a maioria deles não provados em julgamento - quase todos foram absolvidos.



A cinco dos arguidos - António Figueiredo, Jarmela Palos, Maria Antónia Anes, o empresário Jaime Gomes e o chinês Zhu Xiaodong - foram aplicadas medidas de coação privativas da liberdade. Em suma, entre os 21 arguidos foram condenados quatro: dois a pena suspensa e dois a multa.



Numa longa exposição oral, o juiz presidente Francisco Henriques criticou várias vezes a acusação e a narrativa construída pelos procuradores do Ministério Público, dado que a maioria dos arguidos estavam acusados em coautoria.



Com Lusa