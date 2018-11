1 - O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras garante em comunicado que o russo Valeriy Panov não tem um visto gold concedido pelo Estado português, negando parte da notícia da SÁBADO avançada na edição da semana passada. Em causa está um empresário e antigo político procurado pelas autoridades da Rússia, que estão a tentar extraditá-lo do país onde vive actualmente, a Alemanha. O empresário é há vários anos alvo de um alerta vermelho da Interpol, a organização internacional que junta polícias de quase todo o mundo.

2 - Valeriy Panov faz férias em Cascais com passaporte alemão porque conseguiu a nacionalidade germânica e assim não precisa do visto gold português. Já a mulher Galina Panov e um dos filhos compraram apartamentos de luxo por mais de um milhão de euros em Portugal. O dinheiro teve origem nas contas bancárias de Valériy, segundo apurou a SÁBADO. Na realidade, a família obteve não três, mas dois vistos gold. É que o facto de usar documentos alemães permite a Valeriy passar "despercebido" quando viaja nos países da União Europeia - e quando fica em Portugal.

3 - O caso dos vistos dados à família Panov está sob investigação, mas o SEF recusou responder às perguntas da SÁBADO (por exemplo, se Valeriy Panov chegou a iniciar o processo de acesso a um visto gold), limitando-se a reiterar por escrito a não atribuição da autorização de residência ao cidadão russo/alemão. Mas o SEF não esclareceu também se tinha conhecimento do alerta vermelho da Interpol e se associou isso aos vistos gold dados á família Panov. Ao telefone, a responsável pela comunicação do SEF, Ana Silva Fernandes (e não Ana Cunha Almeida, como erradamente citámos na edição impressa da revista da semana passada), disse inicialmente que não respondia às questões da SÁBADO "devido à má fé do jornalista", ou seja, por este não ter contactado o SEF antes da publicação da primeira notícia. Já depois do fecho da edição, o SEF enviou por email esta (não) resposta:

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) reitera, uma vez mais, que em nome de Valeriy Panov não foi atribuído nenhum título de residência em Portugal, incluindo Autorização de Residência para Investimento (ARI), ao contrário do que foi referido na notícia, no publicada no passado dia 8 de novembro, na revista Sábado. O SEF desconhece quaisquer investimentos feitos em Portugal em nome de Valeriy Panov. E, nesta matéria, devem ser questionadas as autoridades competentes, em razão dos eventuais investimentos realizados. Após a data do alerta lançado pela Interpol, o SEF não tem conhecimento da sua presença em território nacional. Sobre a eventual condição de residência ou permanência em território alemão, deverão ser contactadas as autoridades alemãs".





Internamente, o SEF está a averiguar a questão dos vistos gold da família Panov, apurou ajunto de fonte não oficial daquela polícia.