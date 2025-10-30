Sábado – Pense por si

Portugal

Viseu, Aveiro e Coimbra sob aviso vermelho na sexta-feira devido à chuva

Lusa 23:03
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

O aviso é válido entre as 06h00 e 12h00 de sexta-feira.

Viseu, Aveiro e Coimbra, vão estar na sexta-feira de manhã sob aviso vermelho, o mais grave, devido à chuva forte, adiantou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Chuva
Chuva

O aviso é válido entre as 06h00 e 12h00 de sexta-feira. Estes três distritos entram na madrugada de sexta-feira em aviso laranja, que se prolonga até às 00h00 de sábado.

Também Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Braga, estarão sob aviso laranja na sexta-feira devido à "precipitação persistente e por vezes forte".

Estes dez distritos ficam no sábado sob aviso amarelo devido à previsão chuva.

O IPMA colocou ainda Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco, Portalegre sob aviso amarelo na sexta-feira e no sábado.

Os avisos do IPMA - vermelho, laranja e amarelo - são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu hoje um aviso à população para comportamentos preventivos devido à previsão de chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias.

Fonte da ANEPC disse à agência Lusa que o nível de prontidão foi elevado para 3, o que significa uma maior capacidade de resposta dos operacionais.

A Proteção Civil advertiu que podem ocorrer variações significativas nos caudais de zonas historicamente mais vulneráveis.

O agravamento das condições meteorológicas está associado à previsão de inundações em zonas urbanas, cheias e contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes dos incêndios rurais.

A Proteção Civil alertou para a necessidade de garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placas e outros materiais suspensos.

As temperaturas mínimas vão registar uma descida mais significativa, prevendo-se valores na ordem de 10 a 15 graus nas regiões norte e centro, descendo para valores inferiores a 05 graus em alguns locais do interior norte e centro na noite de sábado para domingo.

As mínimas vão variar entre 13 e 18 graus na região sul, descendo para valores entre 09 e 14 graus na noite de sábado para domingo.

A PSP alertou também hoje os condutores para o mau tempo previsto para os próximos dias, que aumenta o risco de acidentes rodoviários.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Inundações Alerta meteorológico Previsão meteorológica Coimbra Aveiro Viseu Instituto Português do Mar e da Atmosfera Polícia de Segurança Pública
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Viseu, Aveiro e Coimbra sob aviso vermelho na sexta-feira devido à chuva