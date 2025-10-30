Sábado – Pense por si

30 de outubro de 2025 às 19:09

Proteção Civil aumenta estado de prontidão em várias zonas de Portugal continental devido a chuva intensa

Nove distritos em Portugal continental vão estar sob aviso laranja esta sexta-feira, devido à chuva intensa.

