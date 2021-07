Vieira: de poderoso e influente a alvo da justiça portuguesa

Ao longo de vários meses, os investigadores responsáveis pela Operação Lex, que investiga suspeitas de crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal, vigiaram de muito perto os contactos telefónicos e os encontros pessoais do juiz desembargador Rui Rangel.



No entanto, os inspectores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ), que agiram sob a coordenação do procurador-geral adjunto colocado no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Sousa, por o caso investigar dois juízes desembargadores, confrontaram-se com dois problemas. O primeiro foi o facto de as escutas telefónicas ao juiz e a outros suspeitos no inquérito só terem sido autorizadas pelo Ministério Público (MP) e pelo STJ cerca de dois meses depois de serem pedidas pela equipa especial da PJ que está a investigar o caso. O segundo: a divulgação pública da investigação ao chamado caso dos emails e as suspeitas que visavam vários dirigentes do Benfica, incluindo o seu presidente, Luís Filipe Vieira.



Os investigadores acreditam que estes dois factos podem ter colocado de sobreaviso os possíveis visados na Operação Lex ligados ao Benfica, em especial Luís Filipe Vieira. Seja verdade ou não, a Judiciária acredita que detectou a utilização de códigos nos telefonemas escutados entre Rui Rangel - cuja inquirição estava marcada para esta quinta-feira, 8 de Fevereiro - e o presidente do Benfica e que ficaram registados no processo. Um deles seria o termo "IC19", a movimentada via rodoviária que liga a zona de Benfica ao concelho de Sintra.