Covid-19: Governo aprova garantias públicas pós-moratórias aos setores mais afetados

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros garantias públicas para os setores mais afetados pela pandemia de covid-19, destinando-se ao período pós-moratórias, anunciou hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"Aquilo que este diploma faz é permitir ao Fundo de Contragarantia Mútua oferecer garantias públicas para a dívida que esteja em moratória, por parte de empresas que operem nos setores mais afetados pela pandemia", disse o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, no 'briefing' após a reunião do Conselho de Ministros de hoje, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa.O governante referiu que estas garantias poderão ser usadas "no contexto das discussões que as empresas destes setores e os seus financiadores possam estabelecer no sentido de assegurar uma reestruturação ou refinanciamento da dívida, garantindo uma maior carência de capital no reembolso e uma extensão no prazo de amortização da dívida".