Video “ameaçador” do IRA é, afinal, um momento de humor

Uma reportagem da TVI24, emitida na noite de quinta-feira, denunciou o grupo IRA – Intervenção e Resgate Animal, afirmando que este está a ser investigado pela Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. No entanto, o vídeo utilizado para mostrar algumas das alegadas ameaças do grupo é, na verdade, um momento humorístico.

De acordo com a reportagem, o IRA – que se apresenta como um grupo que diz resgatar animais maltratados pelos donos – acaba por raptar os mesmos, entrando em casa dos donos e ameaçando aqueles que lhes fazem frente.

Veja o vídeo completo:





Ainda de acordo com a TVI, Cristina Rodrigues, membro da comissão política do Pessoas Animais Natureza – PAN e ex-candidata à Câmara Municipal de Sintra e chefe de gabinete do deputado André Silva pode estar entre um dos elementos do grupo.