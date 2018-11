O grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA) - que se auto-identifica como um conjunto de elementos que se dedica a resgatar animais maltratados pelos tutores e a encontrar novas famílias para os mesmos – aceitou conceder uma entrevista à RTP1 numa espécie de direito de resposta à reportagem da TVI24 de quinta-feira, na qual o IRA é acusado de ser um grupo terrorista e de cometer actividades criminosas como roubo, ameaça à integridade física, sequestro ou tentativa de sequestro, entre outros.

Na entrevista, que não foi publicada na íntegra, o grupo de defesa animal começa por garantir que só actua em casos que há suspeita de maus tratos animais . "Se constatarmos que realmente existe um crime de maus-tratos ou negligência a decorrer, aí sim contactamos e solicitamos a presença das autoridades competentes, caso os detentores não estejam receptivos à ideia de entregar o animal de livre e espontânea vontade para tratamentos veterinários imediatos", explicou um membro do IRA, acrescentando ainda que não agem nas situações encapuzados e que tal não faria sentido porque dificilmente alguém lhes abriria a porta ou falaria com eles dessa forma. "Isso é completamente descabido", reforçou.





Uma reportagem da TVI24, emitida na noite de quinta-feira, denunciou o grupo IRA - Intervenção e Resgate Animal, afirmando que este está a ser investigado pela Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. No entanto, o vídeo utilizado para mostrar algumas das alegadas ameaças do grupo é, na verdade, um momento humorístico.

O IRA, criado há cerca de dois anos, também nega actuar armado e considera que essa acusação é ilógica, já que muitas vezes contam com a presença de autoridades nas situações de resgate animal e, por isso, se empunhassem armas brancas ou de fogo sem licença seriam "imediatamente detidos". "60, 70% das nossas acções são com a presença das autoridades", conta o mesmo membro, num discurso mais contido do que o apresentado na reportagem da TVI24.

Relativamente Cristina Rodrigues, chefe de gabinete do partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o elemento IRA nega que esta alguma vez tenha participado num resgate animal organizado pelo grupo. "Nunca fez parte de qualquer acção do IRA. Tem simplesmente um papel jurídico pro bono, voluntário e pessoal nas nossas acções, e de aconselhamento", disse, desmentindo ainda que haja alguma queixa contra o IRA actualmente.