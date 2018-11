Em 2017, o aeroporto Humberto Delgado tinha registado um aumento de 18,8%, na comparação homóloga, para um total de 26,7 milhões de passageiros.

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, deve chegar este ano ao recorde de 29 milhões de passageiros, informou esta sexta-feira o secretário de Estado das Infraestruturas.



Após a sua intervenção numa conferência sobre navegação aérea, em Lisboa, Guilherme W. d'Oliveira Martins avaliou a previsão de 29 milhões de passageiros como "bons números", que "representam um grande esforço para a economia, com impacto para o turismo".



"Mas há ainda muito trabalho a fazer", indicou o secretário de Estado, notando o empenho do Governo para reforçar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa e para que "os números melhorem".



O reforço passa, lembrou d'Oliveira Martins, pela conversão da base militar do Montijo para a aviação civil e fazer investimentos no aeroporto Humberto Delgado.



Para concretizar o aumento será necessário finalizar o acordo com a gestora dos aeroportos, a empresa ANA, o que "está para muito em breve", segundo o governante, sem concretizar datas.