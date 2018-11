IRA está a ser alvo de uma investigação por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Dirigente do PAN pode fazer parte do grupo.

Grupo IRA - Intervenção e Resgate Animal está a ser investigado pela Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, avança a TVI24 numa reportagem emitida esta quinta-feira à noite. Cristina Rodrigues, membro da comissão política do Pessoas Animais Natureza – PAN e ex-candidata à Câmara Municipal de Sintra e chefe de gabinete do deputado André Silva pode estar entre um dos elementos do grupo.



O IRA é um grupo que diz resgatar animais maltratados pelos donos. No entanto, o grupo, que actua com capuzes, acaba por raptar os mesmos, entrando em casa dos donos e ameaçando aqueles que lhes fazem frente, segundo a TVI.

Cristina Rodrigues assinou procurações em nome do IRA e fez denúncias de alguns donos que acabaram por ser vítimas da acção do grupo. Cristina Rodrigues não desmentiu ser uma das encapuzadas deste grupo, quando confrontada pela TVI.

A SÁBADO tentou contactar o PAN. Porta-voz remeteu esclarecimentos para "amanhã".

Os elementos do grupo mantém o anonimato atrás de máscaras.



Reacção do grupo



O grupo afirmou, através das redes sociais que tinham conhecimento da "reportagem que a TVI irá passar sobre nós, terroristas, bandidos e afins".



O grupo ironiza sobre o tom da reportagem, afirmando: "Esperemos bem que não se esqueçam do tráfico de armas, droga e de sermos NAZIS".



O grupo diz ainda que caso não sejam apresentadas "provas disso tudo" deverão intentar um processo em tribunal contra a TVI.



Os comentários na publicação mostram que os seguidores da página apoiam o grupo, deixando pesadas críticas à TVI pela reportagem, afirmando que o trabalho desenvolvido pelo grupo merece louvor em vez de críticas.



A SÁBADO tentou contactar o grupo, não obtendo resposta à hora de publicação deste artigo.



O acrónimo escolhido pelo grupo - IRA -, faz lembrar o utilizado pelo grupo radical Irish Republican Army (IRA), que foi declarado um grupo terrorista pelas suas tácticas de guerrilha.