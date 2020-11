Vice-presidente de Rio no meio de festa em dia de recolher obrigatório

Coelho Lima filmado no meio da multidão Foto: Facebook

Coelho Lima na Festa do Pinheiro Foto: Facebook

André Coelho Lima é vice-presidente de Rui Rio, membro da direção do partido que tanto criticou os comunistas por realizarem a Festa do Avante e o Congresso. Mas, no dia em que o PCP realizava o seu Congresso em Loures - apesar das críticas da direita -, cumprindo todas as regras sanitárias, Coelho Lima estava no meio de uma multidão que furou todas as recomendações para evitar o contágio com covid-19.Entre algumas centenas de pessoas, numa praça no centro de Guimarães, o deputado confraternizou e fez parte de uma festa, que já foi descrita pela Câmara de Guimarães e pela organização das Festas Nicolinas como espontânea."Pior que a incoerência é não se perceber um critério. Nós podemos até discordar das medidas, mas elas têm que ser iguais para todos! Por isso o que não é aceitável não é propriamente a permissividade face a determinados eventos, mas antes ela existir face a uns e não existir face a outros", escreveu André Coelho Lima num artigo de opinião no JN no qual criticava o PCP. "São divulgadas medidas restritivas para os festivais de verão mas depois não são aplicáveis do mesmo modo à Festa do Avante (organizada por um partido com quem o Governo está a negociar apoios para o Orçamento)", defendia em setembro.De resto, Rui Rio usou o mesmo tipo de argumentação para, na semana passada, atacar a realização do Congresso do PCP, apesar de à luz da lei não haver motivo para cancelar uma reunião partidária que a Constituição defende não poder ser suspensa pelo Estado de Emergência.Fontes de Guimarães, dizem que André Coelho Lima, membro da direção de Rui Rio, é "ex-nicolino", ou seja, foi organizador da Festa do Pinheiro quando era finalista do liceu e será essa ligação que explica a sua participação no evento.Contactado pela, Coelho Lima não quis fazer comentários sobre a sua presença no evento, sublinhando apenas que não houve festa. "A festa foi cancelada e bem. Sou a favor do cancelamento da festa", limitou-se a declarar.Mas Paulo Freitas do Amaral, o director do jornal Guimarães Digital que fez os vídeos da festa, reconheceu o vice-presidente do PSD nas imagens que já se tornaram virais."Quando filmei, não me apercebi de que ele lá estava. Não era minha intenção filmá-lo. Mas entretanto houve pessoas que viram o vídeo e o reconheceram e eu fui confirmar e é ele. Está lá a tocar bombo e a beber cerveja", diz àPaulo Freitas do Amaral."No sábado de manhã havia muito mais gente do que no domingo. Só não havia bombos. Cerca de 99% das pessoas tinham máscara", defende uma fonte próxima de Coelho Lima, frisando que, apesar do que as imagens mostram "as festas foram canceladas" e o que houve foi "uma concentração ocasional".De resto o pai de Coelho Lima, que é médico, os filhos e os irmãos do deputado também estiveram nesta "concentração espontânea".Coelho Lima usa sempre o lenço tabaqueiro no dia do Pinheiro, no dia 29 de novembro, por ser tradição. No ano passado, até o levou para o Parlamento por estar lá nesse dia.A festa que juntou centenas de pessoas no domingo de manhã no centro de Guimarães costuma acontecer à noite e faz parte das chamadas Festas Nicolinas, organizadas pelos finalistas do 12.º ano da cidade. Chega a juntar milhares de pessoas num cortejo que se prolonga noite fora.Desta vez, não estava previsto que houvesse cortejo, devido à pandemia de covid-19. Mas Paulo Freitas do Amaral conta que "a comissão de finalistas foi para lá [para o largo] por volta das 8h da manhã", num dia em que, devido ao elevado número de casos de covid em Guimarães, havia recolher obrigatório às 13h.Rapidamente, se juntou uma multidão, com gente a tocar bombo, a beber cerveja e a confraternizar sem qualquer distanciamento físico e, em alguns casos, sem máscara, como se pode ver nas imagens recolhidas pelo diretor do Guimarães Digital."Filmei por volta do meio-dia", diz Paulo Freitas do Amaral à, confessando ter ficado surpreendido com a imagem de agentes da PSP "de braços cruzados" perante o ajuntamento que registou.O vídeo já vai em quase meio milhão de visualizações e Paulo Freitas do Amaral não tem parado de receber ameaças. "Tenho recebido muitas ameaças por mensagem. Mas não me intimidam", garante.Segundo a informação divulgada pela Direção-Geral de Saúde esta segunda-feira, Guimarães é um dos três concelhos com mais novos casos por 100 mil habitantes. São mais 2.293 os registados neste concelho.