“Vi-os com pedras amarradas aos pés”: testemunha relata episódio horas antes da tragédia do Meco

"Vi-os com pedras amarradas aos pés. O senhor de barbas [João Gouveia] vinha à frente, com a colher de pau na mão e os outros vinham a rastejar a trás. Pareceram-me pedras da calçada, acinzentadas, grandes". Foi desta forma que a mulher responsável pela limpeza da casa onde o grupo de estudantes ficou alojado em dezembro de 2013 descreveu esta terça-feira, em tribunal, os momentos antes da tragédia do Meco.







Etelvina Fonseca (segunda, a partir da esquerda) junto aos pais dos jovens que morreram em dezembro de 2013 Rui Minderico