Vereador do PSD em Setúbal quer redução do preço do passe Setúbal/Troia

"Há outros municípios do país, como o Entroncamento, que também ficaram de fora, e que poderiam beneficiar desta alteração. A alternativa é deixar milhares de pessoas à margem deste benefício de redução do preço dos passes sociais", acrescentou Nuno Carvalho, reconhecendo que esta alteração poderia obrigar a um reforço da dotação de 104 milhões de euros disponibilizada para o PART.



A proposta do autarca social-democrata surge na sequência da redução de preço dos passes sociais para 40 euros mensais na Área Metropolitana de Lisboa, em vigor a partir do dia 1 de abril, mas que não abrangem a travessia fluvial do Sado (79 euros por mês), que faz fronteira entre a Área Metropolitana de Lisboa e a Comunidade Intermunicipal do Litoral Alentejano.



A presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, já conhece a intenção do vereador do PSD, mas salienta que as preocupações do município com o preço dos transportes fluviais entre Setúbal e Troia já são antigas e há muito que foram comunicadas à Área Metropolitana de Lisboa.



Em declarações à agência Lusa em 2011, Maria das Dores Meira já defendia uma redistribuição das contrapartidas do Casino de Troia, que atualmente revertem apenas a favor da Câmara de Grândola, de forma a beneficiar também o município de Setúbal, e que parte desse montante fosse utilizado para subsidiar os transportes fluviais entre as duas margens do rio Sado.



Maria das Dores Meira admite, no entanto, voltar a abordar a questão já na próxima segunda-feira, durante uma visita do primeiro-ministro à cidade de Setúbal.



Contactado pela agência Lusa, o primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto, disse que a eventual redução de custo dos passes sociais entre as duas margens do rio Sado não é abrangida pelo PART, mas admitiu a possibilidade de um entendimento entre a Área Metropolitana de Lisboa e a Comunidade Intermunicipal do Litoral Alentejano, onde se insere o município de Grândola.



"Tem havido alguns contactos informais nesse sentido, mas é preciso negociar e estabelecer um acordo", disse Carlos Humberto, admitindo a possibilidade de se retomarem os contactos entre as partes já no próximo mês de maio.



Os novos passes Navegante Metropolitano ou Municipal permitem aos utentes a utilização de todos os transportes públicos da área metropolitana ou apenas no município onde são válidos, respetivamente.



Na Área Metropolitana de Lisboa, os passes Navegante Metropolitano permitem utilizar toda a rede de transportes públicos nos municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

