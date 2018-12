Para a autarquia, o comportamento dos vereadores socialistas perante a votação do orçamento municipal para 2019 "não correspondeu ao que seria expectável de eleitos com funções executivas".



Apesar de aprovado em reunião de câmara, o orçamento foi rejeitado em Assembleia Municipal pela primeira vez em 44 anos de liderança comunista, com os votos contra do PS, PSD, PAN, CDS-PP e do presidente da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, Carlos Reis (independente).



Na nota enviada, o município referiu que os vereadores do PS "não apresentaram qualquer proposta" para o orçamento do próximo ano, contudo Marco Fernandes garante que o partido expôs "pelo menos quatro propostas", as quais nunca foram consideradas.



"Fomos chamados dia 08 de outubro para discutir as GOP e orçamento em reunião privada e dissemos ao senhor presidente que as nossas propostas eram as que estavam no programa eleitoral. No dia 09 foi-nos apresentada a pasta com o orçamento. Então quem tem abertura para discutir entrega a pasta com o orçamento fechado um dia depois da reunião?", questionou.



O socialista criticou ainda o facto de o orçamento ter sido apresentado "com as verbas trancadas" e por não ter sido chamado para definir "as grandes linhas de orientação para o pelouro".



O chumbo do orçamento é, na visão de Marco Fernandes, a única justificação para a destituição do cargo.



"Nós temos um sistema de gestão de qualidade onde são definidos objetivos, que não são definidos por mim, e no mês de junho tinha uma taxa de execução de 368%, por isso, não foi pelo desempenho do pelouro que fui exonerado, é mesmo por uma retaliação, por falta de espírito democrático. Eles não estão habituados, foram 44 anos no Seixal com maioria", defendeu.

O vereador do PS Marco Fernandes, exonerado pela Câmara do Seixal, acusou hoje a autarquia de "falta de espírito democrático", considerando a destituição do cargo como uma "retaliação" pelo chumbo do orçamento municipal para 2019."Era uma medida que já esperávamos e vem como uma retaliação pelo facto de termos chumbado as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento da Câmara Municipal, tudo o resto são falsos argumentos. O PCP tem falta de espírito democrático", disse à agência Lusa Marco Fernandes, ex-vereador da Proteção Civil.Foi na última sexta-feira que a Câmara do Seixal (CDU), no distrito de Setúbal, informou sobre a destituição deste responsável e da vereadora da Segurança Alimentar e Bem-Estar Animal, Elisabete Adrião, também eleita pelo PS.