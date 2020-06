Ventura reforça poder no Chega e pode suspender militantes

ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de junho de 2020.

Uma nova polémica instalou-se internamente no partido Chega. No passado sábado, dia 30 de maio, o Conselho Nacional reuniu-se em Braga e aprovou dois regulamentos que reforçam o poder da direção, podendo suspender militantes em caso de infrações notórias graves. "Perante factos de notória gravidade do foro disciplinar, pode a Direção Nacional decidir, em reunião plenária, a suspensão provisória dos militantes, autores ou participantes desses comportamentos", lê-se no regulamento aprovado, a que ateve acesso.Outra alteração polémica está relacionada com o Conselho de Jurisdição poder aplicar uma multa ao denunciante, entre uma unidade de custa (UC) e 10 UC, quando uma participação de um militante é "infundada e/ou contém matéria difamatória ou injuriosa", lê-se no documento. "Querem calar os ratos", diz uma fonte distrital do Chega à, que pediu anonimato., o deputado do Chega garante que estas alterações foram "a forma mais evidente de colocar ordem num partido que não está a ter". André Ventura explica que "a direção vai poder punir militantes que atuem de forma grosseira e violem os deveres, ameaçando, difamando ou caluniando o nome do partido sem razão".Os requisitos de candidatura à presidência do Chega também foram limitados. Agora só se podem candidatar à presidência "com pelo menos três proponentes presidentes de distritais e um presidente regional", lê-se no regulamento aprovado.Recorde-se que André Ventura anunciou a sua demissão da liderança do Chega em abril, com a intenção de ir a eleições na convenção do partido em setembro para fazer uma "clarificação interna". Desde há vários meses que se sente um ambiente de crispação interna dentro do partido. Dia 4 de abril, através de uma mensagem Whatsapp enviada às estruturas do partido, Ventura avisou que "os ratos têm de abandonar o Chega e vão fazê-lo nem que seja a última coisa que eu faça.""Temos de estar unidos e penso que uma clarificação interna faz mais falta do que nunca, a nível nacional e - nalguns casos, a nível distrital - pois há conflitos que parecem não ter solução sem uma ida às urnas", lê-se na mensagem enviada via Whatsapp, a que a SÁBADO teve acesso. Serão estas alterações regulamentares uma maneira de limpar "os ratos"?Leia toda a história na SÁBADO n.º 840, já nas bancas esta semana.